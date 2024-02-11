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Сегодня, 05:11

Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу аренды Адамова

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу возможного досрочного прекращения аренды защитника Арсена Адамова.

Адамов выступает за оренбуржцев на правах аренды с августа 2023 года.

«Нет, на эту тему никаких контрактов не было. Выкуп Адамова? Для начала нам надо решить свои задачи, а потом уже думать о будущем. Арсен останется в «Оренбурге» до конца сезона? Мне сложно сказать. Там есть опция возврата. Но пока ничего не было», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

В сезоне-2023/24 Адамов провел за «Оренбург» 16 матчей и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
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