СМИ: Манолас согласовал контракт с "Наполи"

Защитник "Ромы" Костас Манолас согласовал условия личного контракта с "Наполи", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что стороны согласовали условия личного контракта, в том числе права на использование имиджа игрока. Для завершения трансфера "Наполи" осталось договориться с "Ромой" о сумме отступных. Ди Марцио утверждает, что сделка скоро будет завершена, даже если "Рома" будет требовать 36 миллионов евро, прописанные в контракте игрока.

Грек должен заменить Рауля Альбиоля в качестве партнера Калиду Кулибали по центру оборон. Испанец в свою очередь близок к возвращению в "Вильярреал". 27-летний Костас Манолас в прошедшем сезоне провел 35 матчей за "Рому" и забил 2 гола.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр