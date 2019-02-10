СМИ: "Интер" - фаворит в борьбе за Ракитича

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может покинуть клуб летом. Как утверждает La Gazzetta dello Sport, основным претендентом на 30-летнего хорвата является "Интер".

Ракитич готов покинуть "Барселону": он опасается конкуренции с хавбеком Френки де Йонгом, который присоединится к сине-гранатовым летом. На игрока также претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Transfermarkt оценивает футболиста в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Ракитич провел 32 матча за "Барселону", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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