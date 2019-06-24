СМИ: игроки "МЮ" считают, что уход Погба пойдет на пользу команде

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба близок к уходу из команды, утверждает Daily Mail. По информации СМИ, несколько игроков "красных дьяволов" полагают, что уход 26-летнего француза окажет положительное влияние на клуб.

Ранее сообщалось, что главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер готов расстаться с хавбеком ради получения денежных средств на усиление состава.

Погба в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро.

СМИ: Погба должен подать запрос о трансфере для перехода в "Реал"