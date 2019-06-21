СМИ: Сульшер готов продать Погба ради получения средств для усиления состава

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал согласие на продажу полузащитника Поля Погба, сообщает Daily Star. Предполагается, что вырученные средства пойдут на усиление команды. Ранее сообщалось, что норвежский специалист получил на летние трансферы 100 миллионов фунтов.

В сезоне-2018/19 Погба провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 голов и отдал 11 голевых передач.

Портал transfermarkt.de оценивает 26-летнего француза в 90 миллионов евро.

СМИ: Погба должен подать запрос о трансфере для перехода в "Реал"