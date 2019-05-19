СМИ: Погба должен подать запрос о трансфере для перехода в "Реал"

"Манчестер Юнайтед" не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, французу сообщили, что он может покинуть клуб только в том случае, если подаст формальный запрос о трансфере. В противном случае "МЮ" будет отвергать все предложения по игроку.

Ранее сообщалось, что Погба может перейти в "Реал" и главный тренер "Королевского клуба" Зинедин Зидан в общении с футболистом сказал тому, что шанс присоединиться к команде у него будет только ближайшим летом.

26-летний полузащитник в завершившемся сезоне провел 47 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт истекает летом 2021 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

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