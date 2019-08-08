Шкртел близок к переходу в "Аталанту"

Бывший защитник "Зенита" Мартин Шкртел может продолжить карьеру в "Аталанте", сообщает Gazzetta dello Sport. Сделка должна быть оформлена до конца недели. Игрок получит однолетний контракт с возможностью продления до лета 2022 года. Команда из Бергамо выступит в Лиге чемпионов

34-летний словак находится в статусе свободного агента после ухода из "Фенербахче", с которым у футболиста закончился контракт.

Шкртел защищал цвета "Фенербахче" предыдущие три года. В сезоне-2018/19 он провел 40 матчей и забил 1 гол за стамбульцев. За "Зенит" футболист выступал с 2004 по 2007 год, после чего перешел в "Ливерпуль".

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