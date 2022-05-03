«Вест Хэм» уверен, что Райс продлит контракт с клубом

Руководство «Вест Хэма» уверено, что им удастся продлить контракт с полузащитником Декланом Райсом, сообщает Daily Mail.

По данным источника, после возможного продления хавбек станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба. Боссы «Вест Хэма» также намерены сделать футболиста новым капитаном.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед», который интересуется 23-летним полузащитником сборной Англии, готов втрое увеличить зарплату Райса.

В текущем сезоне хавбек провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Нынешнее соглашение полузащитника с клубом действует до июня 2024 года.