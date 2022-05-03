Европейские топ-клубы поспорят с «Челси» за вратаря Слонину из МЛС

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина может продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 17-летним американцем интересуется «Челси», однако наложенные на клуб санкции могут помешать трансферу. Сообщается, что европейские топ-клубы также проявляют интерес к вратарю.

В текущем сезоне Слонина провел 9 матчей в МЛС, в которых 5 раз сыграл на ноль и пропустил 7 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.