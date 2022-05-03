Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 03:08

Европейские топ-клубы поспорят с «Челси» за вратаря Слонину из МЛС

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина может продолжить карьеру в Европе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 17-летним американцем интересуется «Челси», однако наложенные на клуб санкции могут помешать трансферу. Сообщается, что европейские топ-клубы также проявляют интерес к вратарю.

В текущем сезоне Слонина провел 9 матчей в МЛС, в которых 5 раз сыграл на ноль и пропустил 7 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 млн евро.

ФК Челси
ФК Чикаго Файр
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Россиян поддерживают почти все в теннисе. Почему так не могут фигуристы?
«Зенит» потеряет миллиарды, сборной придется играть «товарняки» с Ираном. УЕФА удалил Россию из европейского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Челси» продолжает интересоваться Кунде из «Севильи»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости