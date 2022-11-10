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10 ноября, 13:15

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» интересуется Мукоко

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Боруссии» Юссуфа Мукоко может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, на 17-летнего немца претендует «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Оба клуба следят за развитием футболиста. Также сообщалось об интересе к Мукоко со стороны «Барселоны».

В текущем сезоне Мукоко провел 21 матч за «Боруссию», в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

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1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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