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«Ривер Плейт» подтвердил переход Мамманы

20:46
Эмануэль Маммана. Фото ФК «Ривер Плейт»
Эмануэль Маммана. Фото ФК «Ривер Плейт»
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Бывший полузащитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся в «Ривер Плейт», сообщает официальный сайт Twitter клуба. Он уже подписал контракт, детали которого не разглашаются.

7 января «Зенит» и Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.

25-летний аргентинец стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.

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