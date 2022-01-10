«Ривер Плейт» подтвердил переход Мамманы

Бывший полузащитник «Зенита» Эмануэль Маммана вернулся в «Ривер Плейт», сообщает официальный сайт Twitter клуба. Он уже подписал контракт, детали которого не разглашаются.

Emanuel Mammana, junto a @JorgeBrito en el d?a de su regreso a River ??#River2022 ??? pic.twitter.com/035UHaYeJV — River Plate (@RiverPlate) January 10, 2022

7 января «Зенит» и Маммана достигли договоренности о прекращении трудового соглашения. Последние два сезона он выступал за «Сочи» на правах аренды.

25-летний аргентинец стал игроком «Зенита» летом 2017 года. За петербургскую команду защитник провел 41 матч, дважды выиграл чемпионат и Кубок России.