«Челси» готов расстаться с Лукаку, им интересуется «ПСЖ»

«Челси» готов продать нападающего Ромелу Лукаку, сообщает El Nacional.

По данным источника, владелец клуба Роман Абрамович недоволен последним интервью игрока, где он высказывал недовольство ситуацией в команде и говорил о желании вернуться в «Интер». Бельгиец уже извинился за свои слова, но Абрамович все равно думает о его продаже.

Интерес к игроку проявляет «ПСЖ». По данным издания, парижане готовы заплатить 90 миллионов евро. В 2021 году он перешел из «Интера» за 115 миллионов. «Челси» может продать игрока, если компенсирует большую часть потраченных на него денег.

28-летний футболист в текущем сезоне провел 20 матчей за «Челси» и забил восемь мячей при двух голевых передачах.