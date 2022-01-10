Каси перейдет из «Страсбура» в «Майнц» по окончании сезона
22:23
Защитник «Страсбура» Антони Каси подписал контракт с «Майнцем», сообщает официальный сайт немецкого клуба. Соглашение вступит в силу по окончании текущего сезона, когда футболист станет свободным агентом.
Контракт будет действовать до 2026 года. 24-летний француз в нынешнем сезоне провел 19 матчей за «Страсбур» во всех турнирах. В его активе одна результативная передача. Transfermarkt оценивает футболиста в пять миллионов евро.
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