«Реал Сосьедад» объявил о переходе Мохамеда-Али Шо. Игрока представили в стиле легендарного боксера
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Мохамеда-Али Шо
Нападающий Мохамед-Али Шо перешел из «Анже» в «Реал Сосьедад». Испанский клуб подписал с 18-летним французом контракт, рассчитанный до сезона-2026/27.
Для презентации пресс-служба «Реал Сосьедад» использовала игрока на афише боксерского поединка. Это отсылка к легендарному боксеру Мухаммеду Али.
Подробности трансфера не разглашаются. Также интерес к игроку проявляли «Бетис» и «Айнтрахт».
В прошедшем сезоне нападающий «Анже» провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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