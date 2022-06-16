«Реал Сосьедад» объявил о переходе Мохамеда-Али Шо. Игрока представили в стиле легендарного боксера

Нападающий Мохамед-Али Шо перешел из «Анже» в «Реал Сосьедад». Испанский клуб подписал с 18-летним французом контракт, рассчитанный до сезона-2026/27.

Для презентации пресс-служба «Реал Сосьедад» использовала игрока на афише боксерского поединка. Это отсылка к легендарному боксеру Мухаммеду Али.

Подробности трансфера не разглашаются. Также интерес к игроку проявляли «Бетис» и «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне нападающий «Анже» провел за клуб 32 матча, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.