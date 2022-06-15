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Сегодня, 06:12

«Фенербахче» арендовал у ПСВ Брума

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий ПСВ Арминду Брума продолжит карьеру в Турции. «Фенербахче» объявил о договоренности по аренде 27-летнего португальца.

«Футболист вскоре приедет в Стамбул, чтобы завершить переговоры, пройти медосмотр и подписать контракт», — говорится в сообщении турецкого клуба в Twitter.

В прошедшем сезоне Брума сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее португальский вингер уже играл в Турции за «Галатасарай» и за «Газиантепспор».

Арминду Туэ На Бангна (Брума)
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ФК ПСВ
ФК Фенербахче
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