«Фенербахче» арендовал у ПСВ Брума

Нападающий ПСВ Арминду Брума продолжит карьеру в Турции. «Фенербахче» объявил о договоренности по аренде 27-летнего португальца.

«Футболист вскоре приедет в Стамбул, чтобы завершить переговоры, пройти медосмотр и подписать контракт», — говорится в сообщении турецкого клуба в Twitter.

В прошедшем сезоне Брума сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 голевые передачи.

Напомним, ранее португальский вингер уже играл в Турции за «Галатасарай» и за «Газиантепспор».