"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" сербского бомбардира

"Реал" хочет перехватить у "Барселоны" сербского нападающего Луку Йовича. Как сообщает Blid, мадридский клуб намерен перебить предложение каталонцев по 21-летнему форварду.

По данным источника, "Барселона" почти договорилась о покупке Йовича у "Айнтрахта" за 35 миллионов евро, но "Реал" готов заплатить 45 миллионов за.

Права на Йовича принадлежат "Бенфике", однако "Айнтрахт" выкупит его контракт за фиксированную сумму в 6 миллионов евро по окончании сезона. В нынешнем сезоне в чемпионате Германии Йович лидирует в списке бомбардиров с 14 голами.