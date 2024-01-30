Радченко: «Терять Кассьерру посреди сезона — напряженно, но все будет зависеть от предложения»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что клубу стоит рассмотреть возможность продажи форварда Матео Кассьерры этой зимой.

Ранее стало известно, что футболистом интересуется «Аль-Иттихад».

«Кто сможет заменить Матео в случае его ухода? Я думаю, Изидор еще не сказал своего слова в «Зените». А Кассьерра — молодой игрок, он забил много мячей в первой части РПЛ и вообще ее великолепно провел. Неудивительно, что скауты других команд следят за ним. Поэтому, если «Зениту» поступит хорошее предложение, то петербуржцы могут его отпустить.

Конечно, терять такого игрока по ходу сезона довольно напряженно, к тому же, хорошо работает их связка с Сергеевым... Но тут во многом все будет зависеть, повторюсь, от предложения. Фигурировали суммы в 15-20 миллионов евро? Ну что ж, это хорошая сумма! Если это правда, Кассьерру надо отдавать», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

Кассьерра выступает за «Зенит» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 15 голов и сделал 5 результативных передач в 22 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего колумбийца в 9 миллионов евро.