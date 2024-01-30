«Лацио» хочет купить нападающего «Плимута» Уиттакера

«Лацио» интересуется нападающим «Плимута» Морганом Уиттакером, утверждает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, римляне перешли к кандидатуре 23-летнего англичанина после того, как не смогли договориться о трансфере форварда «Сандерленда» Джека Кларка.

В сезоне-2023/24 Уиттакер забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за «Плимут» во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.