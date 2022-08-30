«ПСЖ» заплатит 15 миллионов евро за Солера

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

Как сообщает L'Equipe, французский клуб договорился по переходу 25-летнего испанца. Трансфер обойдется парижанам в 15 миллионов евро.

Солер всю свою карьеру провел в «Севилье». Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Солер забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 38 матчах во всех турнирах. В этом сезоне на его счету 1 гол в 3 матчах ла лиги.