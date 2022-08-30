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Сегодня, 16:50

Диавара перейдет из «Ромы» в «Андерлехт»

Мария Гусева
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Полузащитник «Ромы» Амаду Диавара продолжит карьеру в Бельгии, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, 25-летний гвинеец в ближайшее время станет игроком «Андерлехта». Также бельгийский клуб может арендовать у римлян 20-летнего Риккардо Калафьори.

Действующий контракта Диавары рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.

В прошлом сезоне Диавара сыграл всего в 8 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.

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