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Сегодня, 16:18

Лукас Окампос перейдет в «Аякс»

Мария Гусева
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«Аякс» договорился с «Севильей» по трансферу нападающего Лукаса Окампоса, сообщает Radio Marca Sevilla.

По информации источника, амстердамский клуб заплатит за 28-летнего аргентинца около 20 миллионов евро. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Аякс» рассматривает Окампоса в качестве замены Антони. Бразилец сегодня стал игроком «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Окампос сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В этом сезоне он не отметился результативными действиями в 3 встречах.

Футбол
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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