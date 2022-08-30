Лукас Окампос перейдет в «Аякс»

«Аякс» договорился с «Севильей» по трансферу нападающего Лукаса Окампоса, сообщает Radio Marca Sevilla.

По информации источника, амстердамский клуб заплатит за 28-летнего аргентинца около 20 миллионов евро. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Ранее стало известно, что «Аякс» рассматривает Окампоса в качестве замены Антони. Бразилец сегодня стал игроком «Манчестер Юнайтед».

В прошлом сезоне Окампос сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 6 голевых передач. В этом сезоне он не отметился результативными действиями в 3 встречах.