Агент Дуа сообщил об отсутствии контактов с ЦСКА. Футболист забил первый гол Швейцарии на Евро-2024

Агент Франко Моретти, представляющий интересы нападающего «Лудогорца» Квадво Дуа. в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, мог ли форвард когда-либо перейти в московский ЦСКА.

«У нас никогда не было контактов [с ЦСКА]. Нужно спрашивать клубы», — сказал Моретти «СЭ».

Летом 2023 года журналист Иван Карпов сообщал, что московский клуб был намерен арендовать 25-летнего швейцарца, который тогда выступал за «Нюрнберг» с правом последующего выкупа за 1 миллион евро. Позднее, 19 июля 2023 года Дуа перешел в «Лудогорец». Сумма трансфера составила 3 миллиона евро.

На чемпионате Европы Дуа отметился голом в матче первого тура группового этапа с Венгрией (3:1).