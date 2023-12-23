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Сегодня, 18:11

«ПСЖ» подпишет защитника «Сан-Паулу» Бералдо, которым интересовался «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Сан-Паулу» Лукас Бералдо станет игроком «ПСЖ», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане заплатят за 20-летнего бразильца 20 миллионов евро. Все стороны уже согласовали условия сделки и контракта. В ближайшее время защитник пройдет медобследование перед завершением трансфера.

11 декабря журналист Алекс Биспо сообщал, что «Зенит» может предложить за Бералдо 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Бералдо провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись 1 голом. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Сан-Паулу
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