Источник: «Зенит» может предложить 25 миллионов евро за защитника «Сан-Паулу» Бералдо

«Зенит» заинтересован в защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Бералдо, сообщает журналист Алекс Биспо.

По информации источника, «Зенит» может предложить за 20-летнего бразильца 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Бералдо провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.

«Зенит» (36 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.