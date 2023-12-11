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Сегодня, 10:39

Источник: «Зенит» может предложить 25 миллионов евро за защитника «Сан-Паулу» Бералдо

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лукас Бералдо.
Фото Global Look Press

«Зенит» заинтересован в защитнике «Сан-Паулу» Лукасе Бералдо, сообщает журналист Алекс Биспо.

По информации источника, «Зенит» может предложить за 20-летнего бразильца 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Бералдо провел 48 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом. Его контракт с «Сан-Паулу» рассчитан до декабря 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 6 миллионов евро.

«Зенит» (36 очков) ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Команда Сергея Семака отстает от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Футбол
ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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