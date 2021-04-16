«ПСЖ» не будет выкупать у «Ромы» контракт Флоренци

«ПСЖ» не планирует выкупать права защитника Алессандро Флоренци, которые принадлежат «Роме». Скорее всего, футболист вернется в чемпионат Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, по окончании сезона парижане не будут выкупать контракт защитника, который рассчитан до лета 2021 года. Сообщается, что в сезоне-2020/21 Флоренци будет играть в составе «Интера».

Футболист играет в аренде в «ПСЖ» с сентября 2020 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей в лиге 1, отметившись 2 голами и 1 ассистом.