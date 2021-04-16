«Уотфорд» предложит контракт Янгу, если вернется в АПЛ

Полузащитник «Интера» Эшли Янг может вернуться в Англию, сообщает Football.London.

По сведениям источника, «Уотфорд» намерен подписать с 35-летним англичанином годовой контракт, если сможет выйти в АПЛ. Сам игрок заявлял о желании вернуться в клуб, в котором начинал карьеру.

«Уотфорд» после 41 матча занимает второе место в чемпионшипе, имея в активе 82 очка.