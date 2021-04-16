СМИ: «Реал» согласовал трансфер защитника «Баварии» Алабы
«Реал» договорился о переходе в летнее трансферное окно с защитником «Баварии» Давидом Алабой, сообщает AS 16 апреля.
По данным источника, о трансфере 28-летнего австрийца будет объявлено по окончании нынешнего сезон. Футболист пополнит мадридский клуб в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне бундеслиги Алаба провел 26 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал результативную передачу.
«Реал» после 30 туров ла лиги занимает второе место в турнирной таблице с 66 очками, отставая от лидирующего «Атлетико» на одно очко.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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