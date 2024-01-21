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Сегодня, 10:18

«ПСЖ» нашел замену Мбаппе в «Баварии»

Руслан Минаев
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Лерой Сане.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» может попытаться оформить переход вингера «Баварии» Лероя Сане, сообщает Realmadrid Exclusivo.

По данным источника, трансфер станет возможным только в случае ухода нападающего Килиана Мбаппе, которым интересуется «Реал».

Главный тренер парижан Луис Энрике симпатизирует таланту вингера мюнхенцев и видит его в связке с Усманом Дембеле и Рандалем Коло-Муани.

В текущем сезоне 28-летний Сане провел 25 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее в «Баварии» заявляли, что рассчитывают на продление соглашения с Сане.

Килиан Мбаппе
Лерой Сане
Футбол
ФК Бавария
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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