В «Баварии» рассчитывают, что Лерой Сане продлит контракт с клубом

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможном продлении контракта с вингером мюнхенцев Лероем Сане.

«Конечно, я надеюсь, что Лерой останется с нами надолго, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Хайнера журналист Максимилиан Кох.

Ранее сообщалось, что в подписании 27-летнего немца заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Сане провел 17 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.