В «Баварии» рассчитывают, что Лерой Сане продлит контракт с клубом
Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о возможном продлении контракта с вингером мюнхенцев Лероем Сане.
«Конечно, я надеюсь, что Лерой останется с нами надолго, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Хайнера журналист Максимилиан Кох.
Ранее сообщалось, что в подписании 27-летнего немца заинтересованы «Барселона», «Реал» и «Ливерпуль».
В текущем сезоне Сане провел 17 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|10
|9
|1
|0
|30-10
|28
|
2
|Бавария
|10
|8
|2
|0
|38-7
|26
|
3
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|27-13
|21
|
4
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|20-15
|21
|
5
|РБ Лейпциг
|10
|6
|2
|2
|25-9
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|0
|4
|22-19
|18
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|4
|5
|1
|15-9
|17
|
8
|Фрайбург
|10
|4
|2
|4
|13-19
|14
|
9
|Вольфсбург
|10
|4
|1
|5
|15-16
|13
|
10
|Аугсбург
|10
|3
|3
|4
|19-22
|12
|
11
|Боруссия М
|10
|2
|4
|4
|19-23
|10
|
12
|Вердер
|10
|3
|1
|6
|16-20
|10
|
13
|Хайденхайм
|10
|3
|1
|6
|15-22
|10
|
14
|Бохум
|10
|1
|5
|4
|10-24
|8
|
15
|Дармштадт
|10
|2
|1
|7
|14-32
|7
|
16
|Унион Б
|10
|2
|0
|8
|11-22
|6
|
17
|Майнц
|10
|1
|3
|6
|11-24
|6
|
18
|Кельн
|10
|1
|2
|7
|8-22
|5
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|10.11
|22:30
|
Боруссия М – Вольфсбург
|- : -
|11.11
|17:30
|
Аугсбург – Хоффенхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Бавария – Хайденхайм
|- : -
|11.11
|17:30
|
Дармштадт – Майнц
|- : -
|11.11
|17:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|- : -
|11.11
|20:30
|
Бохум – Кельн
|- : -
|12.11
|17:30
|
Байер – Унион Б
|- : -
|12.11
|19:30
|
Вердер – Айнтрахт Ф
|- : -
|12.11
|21:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|15
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|14
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|8
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|
|
Винченцо Грифо
Фрайбург
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|8
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|9
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|3
|1
|1
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