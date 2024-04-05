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Сегодня, 16:50

Источник: «ПСЖ» готов заплатить «Реалу» 200 миллионов евро за Винисиуса в качестве замены Мбаппе

Debate: «ПСЖ» готов заплатить «Реалу» 200 миллионов евро за Винисиуса
Руслан Минаев
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Винисиус Жуниор.
Фото Reuters

«ПСЖ» может сделать предложение «Реалу» о переходе вингера Винисиуса, сообщает El Debate.

По данным источника, парижане находятся в поисках замены форварду Килиану Мбаппе и готовы предложить мадридцам 200 миллионов евро за 23-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что в случае потенциального перехода Мбаппе, «Реал» готов сделать Винисиусу зарплату равную той, что будет получать француз.

Действующее соглашение Винисиуса рассчитано до 30 июня 2027 года.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он забил 18 голов и сделал 8 результативных передач.

Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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