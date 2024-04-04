«Реал» может сделать зарплату Винисиуса такой же, как у Мбаппе
«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Винисиусом Жуниором до 2029 года с повышением его заработной платы, пишет Sport.es.
По данным источника, руководство мадридцев ценит футболиста и готово поднять его оклад. Скорее всего, зарплата форварда будет такой же, как у новичка Килиана Мбаппе. Француз должен перейти в «Реал» этим летом.
Действующее соглашение Винисиуса рассчитано до 30 июня 2027 года.
В нынешнем сезоне футболист принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и восемью результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|30
|23
|6
|1
|66-20
|75
|
2
|Барселона
|30
|20
|7
|3
|61-34
|67
|
3
|Жирона
|30
|20
|5
|5
|62-36
|65
|
4
|Атлетико
|30
|18
|4
|8
|56-35
|58
|
5
|Атлетик
|30
|16
|8
|6
|50-28
|56
|
6
|Р. Сосьедад
|30
|13
|10
|7
|43-31
|49
|
7
|Бетис
|30
|10
|12
|8
|36-36
|42
|
8
|Валенсия
|29
|11
|8
|10
|32-32
|41
|
9
|Осасуна
|30
|11
|6
|13
|36-43
|39
|
10
|Вильярреал
|30
|10
|8
|12
|48-53
|38
|
11
|Хетафе
|30
|9
|11
|10
|37-43
|38
|
12
|Лас-Пальмас
|30
|10
|7
|13
|29-33
|37
|
13
|Алавес
|30
|8
|8
|14
|26-36
|32
|
14
|Мальорка
|30
|6
|13
|11
|25-35
|31
|
15
|Севилья
|30
|7
|10
|13
|37-44
|31
|
16
|Р. Вальекано
|30
|6
|12
|12
|25-38
|30
|
17
|Сельта
|30
|6
|10
|14
|32-44
|28
|
18
|Кадис
|30
|4
|13
|13
|21-40
|25
|
19
|Гранада
|29
|2
|8
|19
|30-59
|14
|
20
|Альмерия
|30
|1
|10
|19
|28-60
|13
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.02
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|1 : 3
|24.02
|18:15
|
Барселона – Хетафе
|4 : 0
|24.02
|20:30
|
Алавес – Мальорка
|1 : 1
|24.02
|23:00
|
Альмерия – Атлетико
|2 : 2
|25.02
|16:00
|
Кадис – Сельта
|2 : 2
|25.02
|18:15
|
Бетис – Атлетик
|3 : 1
|25.02
|20:30
|
Лас-Пальмас – Осасуна
|1 : 1
|25.02
|23:00
|
Реал – Севилья
|1 : 0
|26.02
|23:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|3 : 0
|4.04
|21:00
|
Гранада – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|16
|
|
Артем Довбик
Жирона
|16
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|16
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|9
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна, Бетис
|23
|2
|5
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|22
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|15
|1
|3
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