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Сегодня, 19:42

Источник: «Реал» готов заплатить 100 миллионов евро за Вирца

Руслан Минаев
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Флориан Вирц.
Фото Global Look Press

«Реал» заинтересован в переходе полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

По данным журналиста Антонио Гальярдо, мадридцы готовы заплатить за 20-летнего немца 100 миллионов евро. Отмечается, что потенциальный трансфер состоится не ранее 2025 года из-за желания игрока продолжить выступление в леверкузенском клубе.

По информации источника, еще одним претендентом на игрока является «Манчестер Сити». Однако «Реал» остается фаворитом из-за возможного перехода в клуб главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

Контракт Вирца с клубом истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 110 миллионов евро.

На счету 20-летнего игрока 141 матч за «Байер», в которых он забил 36 голов и отдал 48 результативных передач.

ФК Байер
ФК Реал
Флориан Вирц
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