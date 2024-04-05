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Сегодня, 15:10

«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» 40-50 миллионов евро за Канселу

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«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» 40-50 миллионов евро за окончательный переход Жоау Канселу в каталонский клуб, сообщает Relevo.

По информации источника, сине-гранатовые готовы предложить за 29-летнего португальца 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу сыграл 33 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Аренда футболиста рассчитана до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

После 30 матчей «Барселона» с 67 очками занимает второе место в турнирной таблице испанской ла лиги, отставая от «Реала» на 8 очков. Также клуб сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Жоау Канселу
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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