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Сегодня, 14:55

Президент «Урала» признался, что впервые слышит о возможном переходе Помазуна в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе голкипера команды Ильи Помазуна в «Спартак». Ранее об этом сообщал Telegram-канал «Мутко против».

«Впервые слышу», — сказал Иванов «СЭ».

27-летний Помазун выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет нового вратаря и интересовался голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым и игроком «Локомотива» Ильей Лантратовым.

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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