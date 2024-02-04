Источник: вратарь ЦСКА Помазун может перейти в «Спартак»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, выступающий на правах аренды в «Урале», может стать игроком «Спартака», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По данным источника, переговоры находятся на довольно продвинутой стадии. Сделка возможно будет оформлена в ближайшее время, но сам переход должен состояться летом, когда закончится его аренда.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ищет нового вратаря и интересовался голкипером «Краснодара» Станиславом Агкацевым и игроком «Локомотива» Ильей Лантратовым.

3 февраля агент Помазуна Алексей Сафонов заявил, что будущее футболиста в ЦСКА зависит от продления контракта с Акинфеевым.

27-летний вратарь выступает за «Урал» с июля 2021 года на правах аренды из ЦСКА. В текущем сезоне он провел за екатеринбургский клуб 22 матча, пропустил 32 мяча и 6 игр отстоял на ноль.