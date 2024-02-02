«РБ Спорт»: «Спартак» ищет нового вратаря и интересовался Агкацевым и Лантратовым

«Спартак» интересовался вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым и голкипером «Локомотива» Ильей Лантратовым, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, красно-белые хотят приобрести нового вратаря, так как к Александру Селихову и Александру Максименко есть вопросы. Отмечается, что «Спартак» уже контактировал с «Краснодаром» и «Локомотивом» на предмет приобретения голкиперов Агкацева и Лантратова.

22-летний Агкацев в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

На счету 28-летнего Лантратова в этом сезоне 20 игр, в которых он пропустил 48 мячей. Также 10 матчей он сыграл на ноль. Соглашение гокипера с клубом рассчитано до лета 2026 года.