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Сегодня, 16:27

«РБ Спорт»: «Спартак» ищет нового вратаря и интересовался Агкацевым и Лантратовым

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев.
Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» интересовался вратарем «Краснодара» Станиславом Агкацевым и голкипером «Локомотива» Ильей Лантратовым, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, красно-белые хотят приобрести нового вратаря, так как к Александру Селихову и Александру Максименко есть вопросы. Отмечается, что «Спартак» уже контактировал с «Краснодаром» и «Локомотивом» на предмет приобретения голкиперов Агкацева и Лантратова.

22-летний Агкацев в текущем сезоне сыграл за «Краснодар» 7 матчей во всех турнирах, пропустил 11 голов и 2 встречи провел на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

На счету 28-летнего Лантратова в этом сезоне 20 игр, в которых он пропустил 48 мячей. Также 10 матчей он сыграл на ноль. Соглашение гокипера с клубом рассчитано до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
Илья Лантратов
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Станислав Агкацев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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