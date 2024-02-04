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Сегодня, 15:28

Metaratings: «Спартак» не интересуется Помазуном

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«Спартак» не интересуется вратарем ЦСКА Ильей Помазуном, выступающим на правах аренды за «Урал», утверждает Metaratings.ru. По данным источника, футболист не входит в шорт-лист красно-белых, стороны не ведут переговоры.

Ранее об интересе «Спартака» к 27-летнему игроку сообщил Telegram-канал «Мутко против».

В 18 матчах РПЛ-2023/24 за «Урал» Помазун пропустил 28 голов.

Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.

Источник: metaratings.ru
Илья Помазун
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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