Metaratings: «Спартак» не интересуется Помазуном

«Спартак» не интересуется вратарем ЦСКА Ильей Помазуном, выступающим на правах аренды за «Урал», утверждает Metaratings.ru. По данным источника, футболист не входит в шорт-лист красно-белых, стороны не ведут переговоры.

Ранее об интересе «Спартака» к 27-летнему игроку сообщил Telegram-канал «Мутко против».

В 18 матчах РПЛ-2023/24 за «Урал» Помазун пропустил 28 голов.

Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 2,5 миллиона евро.