Представители «Манчестер Сити» встретятся с семьей Месси на следующей неделе

Представители «Манчестер Сити» проведут встречу с семьей форварда «Барселоны» Лионеля Месси на следующей неделе, утверждает журналистка Вероника Брунатти.

Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний Месси уведомил сине-гранатовых о желании покинуть команду.

В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.

По информации многих источников, на Месси также претендуют «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед».