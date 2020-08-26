Представители «Манчестер Сити» встретятся с семьей Месси на следующей неделе
17:56
Представители «Манчестер Сити» проведут встречу с семьей форварда «Барселоны» Лионеля Месси на следующей неделе, утверждает журналистка Вероника Брунатти.
Ранее в СМИ появилась информация, что 33-летний Месси уведомил сине-гранатовых о желании покинуть команду.
В минувшем сезоне Месси провел 44 матча за «Барселону», забил 31 гол и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt.de оценивает игрока в 112 миллионов евро. Контракт футболиста с сине-гранатовыми действует до лета 2021 года.
По информации многих источников, на Месси также претендуют «Интер», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед».
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