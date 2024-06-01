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Сегодня, 09:44

Metaratings: «Химки» и «Рубин» интересуются Помазуном

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Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Голкипер ЦСКА Илья Помазун, который прошедший сезон провел в аренде в «Урале», может продолжить карьеру в «Химках» или «Рубине», сообщает Metaratings.

Клубы РПЛ потеряли своих основных вратарей и готовы усилить данную позицию. После аренды в «Урале» Помазун сначала будет общаться с ЦСКА и в зависимости от разговора с руководством клуба планирует принять решение, где выступать дальше. Футболисту важно иметь игровую практику.

В сезоне-2023/24 вратарь провел 34 матча во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов. В восьми встречах он отыграл на ноль. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Помазуна в 2,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
Илья Помазун
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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