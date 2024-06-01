«Торпедо» объявило о переходе из «Ахмата» полузащитника Гбамбле

Футбольная команда «Торпедо» объявила о переходе из «Ахмата» ивуарийского полузащитника Нене Гбамбле.

В грозненском клубе 22-летний футболист провел 11 матчей в РПЛ и 4 игры в Кубке России, забив 1 мяч и сделав 1 результативную передачу.

Ранее Гбамбле играл в «Рубиконе» и «Олимпике» (Донецк), а также в словенском «Целе».