Жена Карпина не знает об интересе «Бешикташа» к супругу

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина, в разговоре с «СЭ» отреагировала на новость о возможном назначении супруга в «Бешикташ».

«Интерес «Бешикташа»? Ничего не знаю, ничего не комментирую», — сказала Карпина «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Карпин вошел в шорт-лист «Бешикташа» на пост главного тренера вместе с Нури Шахином и Марком ван Боммелем. Контракт российского специалиста с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле.