«Барселона» готова продать Рафинью за 100 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Рафинья может перейти в клуб Саудовской Аравии, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, клуб готов купить игрока за 100 миллионов евро. Сам футболист хочет остаться в «Барсе». Менять чемпионат Рафинья не намерен. Какой именно клуб претендует на игрока — не сообщается.

Бразилец выступает за каталонцев с лета 2022 года. В минувшем сезоне он принял участие в 37 матчах, отметившись десятью забитыми мячами и 13 голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.