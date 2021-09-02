Полузащитник «Шальке» Харит перешел в «Марсель» на правах аренды
Полузащитник «Шальке» Амин Харит перешел в «Марсель» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на год.
2 сентября появилась информация, что игроки «Марселя» Пол Лирола и Альваро Гонсалес согласились снизить свои зарплаты, чтобы клуб смог внести Харита в заявку на сезон. Сам марокканец согласился на низкую заработную плату.
В сезоне-2020/21 24-летний футболист провел 31 матч за «Шальке», на его счету 2 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает Харита в 10 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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