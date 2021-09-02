Два игрока «Марселя» согласились пойти на понижение зарплаты ради трансфера Арита

Полузащитник «Шальке» Амин Арит продолжит карьеру в «Марселе». В начале этой недели сообщалось, что французский клуб договорился об аренде 24-летнего игрока сборной Марокко, но трансфер был заблокирован национальным директоратом по управлению (DNCG).

Как сообщает RMC Sport, Пол Лирола и Альваро Гонсалес согласились снизить свои зарплаты, чтобы «Mарсель» смог внести Арита в заявку на сезон. Сам марокканец согласился на низкую заработную плату.

В прошлом сезоне Арит сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

Напомним, до перехода в немецкий клуб марокканец выступал за «Нант», воспитанником которого является. В 2019 году его хотела подписать «Барселона».