Два игрока «Марселя» согласились пойти на понижение зарплаты ради трансфера Арита
Полузащитник «Шальке» Амин Арит продолжит карьеру в «Марселе». В начале этой недели сообщалось, что французский клуб договорился об аренде 24-летнего игрока сборной Марокко, но трансфер был заблокирован национальным директоратом по управлению (DNCG).
Как сообщает RMC Sport, Пол Лирола и Альваро Гонсалес согласились снизить свои зарплаты, чтобы «Mарсель» смог внести Арита в заявку на сезон. Сам марокканец согласился на низкую заработную плату.
В прошлом сезоне Арит сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.
Напомним, до перехода в немецкий клуб марокканец выступал за «Нант», воспитанником которого является. В 2019 году его хотела подписать «Барселона».
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