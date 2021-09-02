Орье хочет остаться в Англии, несмотря на выгодные предложения из России и Франции
Бывший защитник «Тоттенхэма» Серж Орье намерен продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 28-летний ивуариец рассчитывает подписать контракт с одним из клубов АПЛ, несмотря на то что ему поступали выгодные предложения из России, Франции и Турции. Сообщается, что на футболиста претендует лондонский «Арсенал».
Орье выступал за «Тоттенхэм» с августа 2017 года, 1 сентября «шпоры» объявили о расторжении контракта с футболистом.
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Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12397655/serge-aurier-ex-tottenham-defender-would-consider-a-move-to-arsenal-after-terminating-contract
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