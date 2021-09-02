Президент «Лиона» не исключил возвращения Бензема в клуб
Президент «Лиона» Жан-Мишель Олас заявил, что нападающий «Реала» Карим Бензема может вернуться в клуб.
«Карим еще никогда не играл на нашем новом стадионе. В будущем, когда он будет заканчивать карьеру, будет возможность укрепить его связь с клубом. У Бензема исключительная карьера в «Реале» и сборной Франции. Это большая гордость, ведь он — дитя «Лиона», — приводит Goal слова Оласа.
Бензема — воспитанник «Лиона». В июле 2009 года он перешел из французской команды в «Реал». Портал Transfermarkt.com оценивает нынешнюю стоимость 33-летнего француза в 25 миллионов евро, контракт футболиста с «Королевским клубом» действует до конца июня 2023 года.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/benzema-real-madrid-return-to-lyon-aulas/1kf2mr9cv7clh119ev0h188mt8
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