Полузащитник «Атлетико» Льоренте отклонил предложение «Челси» в 60 миллионов евро

«Челси» предложил 60 миллионов евро за полузащитника «Атлетико» и сборной Испании Маркоса Льоренте. Сам игрок отклонил предложение, сообщает в Twitter журналист Маттео Моретто.

27-летний испанец выступает за мадридский клуб с 2019 года. Его действующий контракт рассчитан до 2027 года.

В составе «Атлетико» полузащитник стал чемпионом Испании в сезоне-2020/21, а также играл в финале молодежного чемпионата Европы 2017.

В прошлом сезоне Льоренте провел за клуб 40 матчей, выполнил 3 голевые передачи и заработал 8 желтых карточек. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 45 миллионов евро.