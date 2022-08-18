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Сегодня, 19:17

«Марсель» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»

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Как сообщает Manchester Evening, «Марсель» ведет переговоры о подписании контракта с защитником «Манчестер Юнайтед» Эриком Байи.

Ранее 28-летним представителем Кот-д'Ивуара также интересовались «Вест Хэм» и «Монако». Руководство «МЮ» готово как к продаже, так и к аренде игрока.

Защитник перешел в английский клуб из «Вильярреала» в 2016 году, подписав шестилетний контракт. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» продлил соглашение с футболистом до 2024 года, за что подвергся широкой критике.

В прошедшем сезоне Байи провел за «красных дьяволов» 7 матчей, получив 1 желтую карточку, результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.

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