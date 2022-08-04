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Сегодня, 04:59

Паредес согласовал контракт с «Ювентусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес продолжит карьеру в Италии. Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний аргентинец согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.

В прошлом сезоне Паредес сыграл 22 матча, забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Леандро Паредес
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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