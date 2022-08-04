Паредес согласовал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес продолжит карьеру в Италии. Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, 27-летний аргентинец согласовал условия личного контракта с «Ювентусом».

Ранее стало известно, что парижский клуб готов продать игрока за 20 миллионов евро. Туринская команда надеется арендовать Паредеса с обязательным выкупом следующим летом.

В прошлом сезоне Паредес сыграл 22 матча, забил гол и сделал 2 результативные передачи.