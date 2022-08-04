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Сегодня, 04:26

Аспиликуэта останется в «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сесар Аспиликуэта.
Фото Global Look Press

Защитник Сесар Аспиликуэта, скорее всего, останется в «Челси» в это трансферное окно. «Барселона» этим детом пытается заполучить 32-летнего испанца.

Как сообщает The Times, новый владелец «Челси» Тодд Боли заблокировал уход игрока сборной Испании.

Действующий контракт Аспиликуэты рассчитан до лета 2023 года. Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Аспиликуэта сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи. Также на его счету 5 желтых карточек.

Сесар Аспиликуэта
Футбол
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